Tutti pazzi per Fabio Quagliarella. La Serie A celebra il suo bomber, la Sampdoria si gode il capocannoniere del campionato, mentre da Napoli e dagli Stati Uniti risuonano alcune sirene volte a tentare il giocatore stabiese. Il giocatore ha un contratto sino al 2020, recentemente rinnovato, ma le dichiarazioni del Napoli per bocca di Ancelotti e De Laurentiis hanno fatto rizzare le orecchie alla dirigenza doriana.



A fare il gioco della Samp per trattenere Quagliarella potrebbe essere il fatto che il centravanti sogni un futuro da protagonista anche agli Europei. La MLS rischierebbe di rivelarsi un campionato troppo 'lontano' dagli sguardi di Mancini, mentre a Napoli l'attaccante non avrebbe garanzia di titolarità e di giocare con continuità. Per questo motivo la Samp - che comunque secondo Il Secolo XIX valuta il suo giocatore circa 7 milioni - avrebbe messo in agenda un incontro per discutere il futuro di Quagliarella. Prima il Doria affronterà il tema internamente, poi si rivolgerà al calciatore stesso.



Ci sono alcuni punti da chiarire, non solo a livello di eventuale prolungamento contrattuale (l'attuale accordo scade nel 2020) ma anche di ruolo all'interno della squadra, specialmente in caso di addio di mister Giampaolo. L'allenatore è sempre stato un grande estimatore di Quagliarella, lo ha fatto sempre giocare, e sarà il primo nodo da sciogliere per la Samp: poi, di conseguenza, sarà il turno di Quagliarella, che comunque potrebbe decidere di proseguire la sua avventura a Genova.