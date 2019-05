Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato dal palco del Gala 'Stelle nello Sport': "Questo premio è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, grazie a tutti voi".



SULLA CLASSIFICA MARCATORI - "Ad inizio campionato è impossibile aspettarselo. Magari ci si aspetta di arrivare in doppia cifra, ma la squadra poi ti aiuta a raggiungere certi obiettivi. Speriamo di chiudere in bellezza".



SUL GOL PIU' BELLO - "Quello in casa con il Napoli, è puro istinto anche se in quel frangente ho pensato a colpire di tacco e non di piatto. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna".



SULLA NAZIONALE - "Non lo so, navigo a vista. Nazionale è in buone mani con giocatori giovani e forti. Se fossi Mancini mi convocherei? Sì (ride, ndr)".



SULLA SAMP - "C’è un legame speciale con questa città e questa tifoseria. Dal 2006 mi hanno sempre voluto bene sia nei momenti belli che in quelli brutti. Speriamo di ripagarli con grandi soddisfazioni”.