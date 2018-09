Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di milannews.it della situazione dell'ex compagno di squadra Ivan Strinic, da Cinisello Balsamo, sede del Memorial Scirea: "È un grande ragazzo e soprattutto un grande giocatore. Gli faccio un immenso in bocca al lupo e spero di poterlo affrontare prima possibile in campo. Ragazzi così non meritano problemi del genere, si risolverà tutto per il meglio".