Fabio Quagliarella, dopo aver chiuso l'avventura con la Sampdoria, è pronto a tornare in campo, firmando con il Bari. L'attaccante napoletano sembrerebbe aver deciso di ripartire in Serie B ritrovando così la famiglia De Laurentis con cui aveva condiviso l'esperienza al Napoli.



La notizia però non ha trovato conferme né sul lato giocatore né su quello del club pugliese che anzi ha fatto sapere che si tratta di un'indiscrezione “destituita di ogni fondamento” e ribadito che “non vi è alcun interesse o trattativa nei confronti di Fabio Quagliarella”.