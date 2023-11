Partono le qualificazioni africane per i Mondiali del 2026 col primo turno. Successo dell'Algeria con il romanista Aouar in campo tutti e 90', Egitto a valanga contro Gibuti con Momo Salah autore di quattro reti e flop Nigeria, solo pari in casa contro il modesto Lesotho con l'atalantino Lookman in campo per un'ora. Questi i risultati:



Botswana - Mozambico 2-3

Burundi - Gambia 3-2

Algeria - Somalia 3-1

Egitto - Gibuti 6-0

Gabon - Kenya 2-1

Nigeria - Lesotho 1-1

Sudan - Togo 1-1