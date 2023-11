Si è completata oggi la seconda giornata della seconda fase delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026. Passano le prime due di ogni girone che entreranno nella terza fase: 18 squadre divise in 3 gironi da 6. Le prime due accederanno alla Coppa del Mondo, la 3ª e la 4ª di ogni girone andrà alla quarta fase. Spicca il successo dell'Arabia Saudita di Roberto Mancini, a punteggio pieno. Manita del Giappone, così come quello della Corea del Sud in Cina con doppietta di Son. Pari dell'Iran di Azmoun contro l'Uzbekistan di Shomurodov.



Gruppo A

India - Qatar 0-3

Afghanistan - Kuwait 0-4



Classifica

Qatar 6

Kuwait 3

India 3

Afghanistan 0



- - -



Gruppo B

Birmania - Corea del Nord 1-6

Siria - Giappone 0-5



Classifica

Giappone 6

Corea del Nord 3

Siria 3

Birmania 0



- - -

Gruppo C

Cina - Corea del Sud 0-3

Singapore - Thailandia 1-3



Classifica

Corea del Sud 6

Thailandia 3

Cina 3

Singapore 0



- - -



Gruppo D

Cina Taipei - Malesia 0-1

Kyrgyszstan - Oman 1-0



Classifica

Malesia 6

Oman 3

Kyrgyzstan 3

Cina Taipei 0



Gruppo E

Uzbekistan - Iran 2-2

Hong Kong - Turkmenistan 2-2



Classifica

Iran 4

Uzbekistan 4

Turkmenistan 1

Hong Kong 1



- - -



Gruppo F

Vietnam - Iraq 0-1

Filippine - Indonesia 1-1



Classifica

Iraq 6

Vietnam 3

Filippine 1

Indonesia 1



- - -



Gruppo G

Palestina - Australia 0-1

Pakistan - Tagikistan 1-6



Classifica

Arabia Saudita 6

Tagikistan 4

Giordania 1

Pakistan 0



- - -



Gruppo H

Nepal - Yemen 0-2

Bahrain - Emirati Arabi Uniti 0-2



Classifica

Emirati Arabi Uniti 6

Bahrain 3

Yemen 3

Nepal 0



Gruppo I

Bangladesh - Libano 1-1

Giordania - Arabia Saudita 0-2



Classifica

Australia 6

Libano 2

Palestina 1

Bangladesh 1