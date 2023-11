Sorride Roberto Mancini che chiude la settimana internazionale con due successi in altrettante partite. La sua Arabia Saudita ha avuto la meglio sulla Giordania, in una sfida valida per la seconda fase di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ad Amman, i sauditi hanno vinto 0-2 grazie a una doppietta di Al Shehri.