Sono state giocate in serata quattro partite valide per il primo turno delle qualificazione alla Coppa d'Africa 2023.Gruppo B: vittoria del Burkina Faso su Capo Verde, finisce pari il match tra Togo ed Eswatini. Nel Gruppo H successo facile per la Costa d'Avorio sullo Zambia: 3-1, con gol dell'attaccante della Fiorentina Kouamé (primo in Nazionale). Prima affermazione anche per Comore, Lesotho sconfitto 2-0.



Comore-Lesotho 2-0

Togo-Eswatini 2-2

Burkina Faso-Capo Verde 2-0

Costa d'Avorio-Zambia 3-1