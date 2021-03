Quinta giornata di qualificazioni alla Coppa d'Africa, con sette partite in programma oggi. Alle 14, termina 2-2 la sfida tra Burundi e Repubblica Centrale Africana con le doppiette di Nduwarugira e Mafouta. Successo esterno della Guinea Bissau, 1-3 contro Eswatini: reti di Djalo, Badenhorst, Semedo e Pele. Cade a sorpresa il Camerun, battuto 3-1 da Capo Verde: gol di Kunde Malong, Kuca, Mendes e autogol di Bagnack. In campo, negli ospiti, anche Jerome Onguene, difensore del Genoa. Privo di Koulibaly, out per un problema al dito, il Senegal di Keita Balde non va oltre lo 0-0 in Congo. Vince la Costa d'Avorio di Franck Kessie: il rossonero resta in campo 3-0 nel successo in Niger, gol di Aurier, Gradel e Kanon. 0-0, infine, per il Marocco (già qualificato) in Mauritania: 90' in campo per Hakimi.