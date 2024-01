Qual è il ruolo di Traoré nel Napoli

Dopo una stagione e mezzo in Premier League Hamed Junior Traoré torna in Serie A. A riportarlo in Italia è il Napoli, che l'ha preso dal Bornemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis ha superato la concorrenza di club italiani e stranieri per il classe 2000 che cerca riscatto dopo l'esperienza negativa in Inghilterra.



COME CAMBIA IL NAPOLI CON TRAORE' - L'idea di Mazzarri è quella di usare Traoré da jolly. L'ex Sassuolo può giocare in ogni posizione sulla trequarti, esterno da una parte o dall'altra e anche dietro la punta; all'occorenza può essere schierato anche da mezz'ala in un centrocampo a tre. Nella rosa del Napoli andrà a ricoprire lo slot che era di Elmas, ceduto al Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus: un dodicesimo titolare, capace di entrare e svoltare la partita.