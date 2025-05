Qual è la differenza tra Mondiale per Club e International Cup

Nell'estate del 2025 debutterà una nuova, attesissima, competizione: ilche decreterà il club più forte al mondo. Tuttavia non sarà il solo trofeo internazionale organizzato dalla FIFA.Ma facciamo chiarezza spiegando punti in comune e differenze.Il Mondiale per club prenderà il via dall’, si svolgerà. La prima edizione avrà luogo tra il 15 giugno e il 15 luglio 2025. La competizione in se sarà composta dahe si sfideranno tutte una volta. A passare saranno le prime due di ogni girone, che si sfideranno negli. Vi partecipano le migliori squadre di ogni continente, non solo quelle vincitrici del torneo precedente.

- è una nuova competizione per club cheHa cadenzae la sua prima partita ha premiato il, capace di battere illo scorso 18 dicembre e di alzare al cielo questo trofeo. Il nuovo format invece prevede che. La nuova Coppa Intercontinentale in realtà èi campioni d’Europa attendono in finale la squadra capace di superare diversi turni preliminari. Prima di arrivare al match decisivo infatti si passa per lo

La vecchia coppa è tornata, in una nuova versione, dopoPrima si era giocata tra il 1960 e il 2004 e metteva. Dal, a essa era subentrato il, manifestazione che allargava da due il format e lo apriva anche a tutte le altre squadre che avevano trionfatoDal 2025 in poi quindi non dovrà stupire che