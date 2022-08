Qual è la maglia più costosa in Italia? O meglio, se uno volesse vestirsi esattamente come il proprio beniamino, qual è la squadra che gli farebbe pagare di più la divisa ufficiale? La risposta sorprenderà molti: si tratta della Fiorentina, che chiede ben 126 euro per la maglia, praticamente identica a quella usata dai giocatori, con personalizzazione e dettagli. Dietro i viola, appena un euro sotto, ecco Lazio e Napoli. Pensate: vestirsi da Fiorentina costa 6 euro in più che vestirsi con la maglia ufficiale del Real Madrid. Ma il Nizza fa ancora meglio e si piazza al primo posto con 127 euro. La maglia meno cara in Italia? Sempre in Toscana: è quella dell'Empoli, che viene 70 euro. Lo riporta Calcio e Finanza.