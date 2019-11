Questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45) si chiude la fase a gironi delle qualificazioni alla fase finale di Euro 2020.



Nel gruppo C le già qualificate Germania e Olanda giocano in casa rispettivamente contro Irlanda del Nord ed Estonia. L'Irlanda del Nord andrà agli spareggi grazie alla Nations League, così come la Bielorussia.



Nel gruppo E già qualificata la Croazia, prima in classifica. Per il secondo posto sono in corsa Galles e Ungheria (opposte oggi nello scontro diretto) e la Slovacchia, che riceve l'Azerbaigian sperando in un pareggio nell'altra gara del girone.



Nel gruppo G si è qualificata come prima in classifica la Polonia, che gioca in casa contro la Slovenia già eliminata. Secondo posto certo per l'Austria, oggi in Lettonia. Macedonia del Nord e Israele si sfidano e andranno agli spareggi grazie alla Nations League.



Nel gruppo I qualificato da primo in classifica il Belgio, che ospita Cipro (già fuori). Secondo posto per la Russia, in campo a San Marino. Andrà agli spareggi la Scozia, che gioca in casa contro il Kazakistan, già eliminato.