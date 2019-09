Dopo le partite degli scorsi giorni, continuano oggi le qualificazioni a Euro 2020, con otto gare in programma.



Alle 15 apre il gruppo J, quello dell'Italia: l'Armenia, dopo la sconfitta con gli Azzurri, ospita la Bosnia-Erzegovina, che la precede di un punto. In campo la sfida tra giallorossi: Mkhitaryan sfida Dzeko. Alle 20.45, invece, oltre a Finlandia-Italia ecco anche Grecia-Liechtenstein, con Manolas e compagni chiamati all'ultima spiaggia.



Alle 18 tocca al gruppo D, con la Danimarca che fa visita alla Georgia con l'obiettivo di avvicinarsi alla capolista Irlanda. In contemporanea, la Svizzera ospita il fanalino di coda Gibilterra.



Alla stessa ora, ma nel gruppo F, la Romania riceve Malta: Kaseru e compagni cercano il successo per provare ad accorciare su Norvegia e Spezia, in campo alle 20.45 e rispettivamente terza e seconda dietro la Spagna. Furie Rosse in campo in contemporanea contro Gibilterra.