In Europa si gioca anche oggi per le qualificazioni a Euro 2020. In campo in Gruppi A, B e H. Nel Gruppo A la Repubblica Ceca fa visita all Bulgaria, mentre l'Inghilterra gioca in casa del Kosovo. Nel Gruppo B, il Portogallo di Cristiano Ronaldo (che cerca di arrivare a quota 100 gol in nazionale, ora è a 98) gioca in Lussemburgo, in cerca di una vittoria decisiva per la qualificazione, mentre la Serbia ospita l'Ucraina. Infine, nel Gruppo H, le partite in programma sono tre: Albania-Francia, Andorra-Turchia e Moldavia-Islanda.