Proseguono le qualificazioni a Euro2020. Alle 20.45, 8 match: nel girone dell'Italia, che attende l'Armenia, scende in campo la Bosnia, che va in Liecthenstein, con Dzeko e compagni che ormai non hanno più nulla da chiedere alla classifica, e anche la Grecia, che ospita la Finlandia già qualificata. E' ancora tutto da scrivere, invece, nel Gruppo D, dove la Svizzera, seconda in classifica, affronta il fanalino di coda Gibilterra, con la Danimarca che va in Irlanda in una sfida che può riscrivere le gerarchie dell'intero girone.



Nel Gruppo F, invece, già qualificate Spagna e Svezia, che sfidano Romania e Isole Far-Oer. Ininfluente anche Malta-Norvegia.