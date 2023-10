Negli ultimi anni, c’è (quasi) sempre l’Inghilterra sulla strada dell’Italia. Il ricordo più bello, in epoca recente, è la finale degli Europei 2021 a Wembley ma, da quella notte di festa, è passata molta acqua sotto i ponti. Domani sera, nello stadio più iconico del mondo, le due nazionali si trovano nuovamente contro in un match cruciale per le qualificazioni a Euro 2024. La formazione di Southgate, finora, ha sfiorato la perfezione nella strada che porta in Germania e, per questo, parte nettamente favorita: l’Inghilterra, secondo gli esperti, vede i tre punti a 1,67 contro il 5,50 dell’Italia mentre si scende a 3,75 per il pareggio. L’Under, a 1,62, si fa preferire all’Over, offerto a 2,20. Gli Azzurri, in gare ufficiali, non perdono a Wembley, da 46 anni quando la nazionale dei Tre Leoni si impose per 2-0: lo stesso risultato esatto, domani, si gioca a 7,25 per i padroni di casa mentre pagherebbe 33 volte la posta per Donnarumma e compagni. Vista la posta in palio, nessuno tirerà indietro la gamba ma bisognerà mette un freno alla garra se non si vuole incappare in un cartellino: sia Nicolò Barella, a 3,50, che Declan Rice, già ammonito all’andata e offerto a 5,00, dovranno fare molta attenzione. Ma Inghilterra-Italia non è solo lotta a centrocampo ma anche gol ed emozioni. E se si parla di reti, il primo nome che viene in mente è quello di Harry Kane. Il capitano inglese va a caccia della marcatura numero 60 in Nazionale: l’impresa è data a 2,25 mentre si sale a 4,00 se l’attaccante del Bayern Monaco dovesse essere il primo marcatore dell’incontro. Insieme a Kane, però, la difesa di Spalletti dovrà prestare molta attenzione a due giocatori “on fire” in questo inizio di stagione: Ollie Watkins, offerto a 3,00, e Jude Bellingham la cui rete si gioca a 5,00. L’Italia però non vorrà certo fare da sparring partner a Wembley: Domenico Berardi, reduce dalla doppietta a Malta, non vuole fermarsi tanto che una rete ai sudditi di Sua Maestà si gioca a 6,00. Cerca riscatto, dopo una stagione al West Ham fatta più di ombre che di luci, Gianluca Scamacca: il bomber dell’Atalanta nel tabellino dei marcatori è in quota a 5,00. Sogna di ripetersi, nel palcoscenico più prestigioso, anche Giacomo Bonaventura, autentico protagonista contro Malta: una rete o un assist di Jack sono dati a 5,00.