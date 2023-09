Altra giornata di qualificazioni all'Europeo 2024, che sarà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Aspettando il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia le prime squadre a scendere in campo sono Azerbaijan e Belgio, derby italiano in panchina tra i due ct De Biasi e Tedesco: gara in programma alle ore 15, Romelu Lukaku parte titolare con fascia da capitano al braccio. Alle 18 giocheranno Andorra-Bielorussia ed Estonia-Svezia, dove potrebbero giocare dall'inizio Cajuste (Napoli) e Karlsson (Bologna); alla stessa ora, nel girone dell'Italia, l'Inghilterra di Southgate proverà a continuare il cammino finora perfetto - quattro vittorie in quattro partite, 15 gol fatti e uno solo subito - in casa dell'Ucraina che potrebbe schierare dall'inizio il genoano Malinovskyi.



LE ALTRE GARE - Stasera, alle 20.45, oltre a Macedonia-Italia, sono in programma anche Kosovo-Svizzera col nuovo portiere dell'Inter Sommer che finora ha preso tre reti in quattro partite (possibili titolari anche Rodriguez del Torino, Aebischer e Freuler del Bologna), e Romania-Israele con un occhio puntato sugli 'italiani' Dragusin (Genoa), Marin (Empoli) e Mihaila (Parma).