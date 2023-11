Prosegue la penultima giornata di qualificazioni a Euro 2024, torneo continentale che si disputerà la prossima estate in Germania.



Si parte alle ore 15, con protagonista il Gruppo D: ultima chance per riaprire il discorso pass diretto per l’Armenia che se la vedrà con il Galles. Britannici che, invece, si giocano il 2° posto con la Croazia (che alle 18 affronterà la Lettonia, ultima nel raggruppamento).



Sempre alle ore 18, sfida tra i due fanalini di cosa nel Girone I, con la Bielorussia che ospita Andorra.



Si chiude alle 20.45. Nel Girone B, sfida testa-coda fra Francia e Gibilterra, oltre al match point per l’Olanda: bastano 3 punti in casa contro l’Irlanda per accedere a Euro 2024.



Nel Gruppo I, destino incrociato per le prime 4 della classe. La Svizzera affronta Kosovo, mentre la Romania sarà in scena contro Israele.