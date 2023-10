Non solo Inghilterra-Italia. Alle 18 si parte con la prima sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024 con Finlandia-Kazakistan, in piena lotta per arrivare almeno agli spareggi e per contendere la qualificazione diretta a Slovenia e Danimarca.



Alle 20.45, la Slovenia andrà in Irlanda del Nord mentre la Danimarca sarà a San Marino. Si prosegue con Lituania-Ungheria, con i magiari sempre più lanciati verso Germania 2024. Serbia-Montenegro è l’altra sfida del Gruppo G, mentre di notevole interesse per gli Azzurri e il Girone C ci sarà Malta-Ucraina.