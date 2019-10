Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini (dal 75' Sala); Frattesi (dal 63' Maggiore), Locatelli, Zanellato (dall'86' Carraro); Sottil (dall'85' Bettella), Cutrone, Scamacca (dal 76' Pinamonti). ​



Ammoniti: 27' Daniielian (A), 35' Ranieri (I), 87' Khachumyan (A).





LA CRONACA:



95' - Termina il match: l'Italia vince 1-0.



94' - L'Italia rischia di buttare al vento i tre punti: Bichakhchyan coglie la traversa con uno splendido mancino dal limite.



90' - Rischia l'Italia: il colpo di testa di Grygorian finisce alto.



74' - Sbaglia anche Pellegrini, da pochi metri calcia alto dopo la spizzata di Cutrone.



65' - Ancora Cutrone: l'ex Milan calcia incrociando ma viene neutralizzato da Aslanyan.



48' - Cutrone ancora pericoloso: conclude dal vertice dell'area destra, il numero uno armeno neutralizza.



46' - Inizia il secondo tempo.



45' - Termina il primo tempo, 1-0 per l'Italia che sciupa diverse occasioni per il raddoppio ma rischia anche di subire il pareggio degli armeni.



39' - Scamacca si divora il raddoppio a tu per tu col portiere, dopo il bel cross di Pellegrini.



35' - Ci prova Bichakhchyan su punizione dal limite, palla lata.



30 - L'Armenia sfiora due volte il pari: prima con un gran tiro da centrocampo di R. Mkrtchyan parato alla grande da Carnesecchi, poi su un' uscita avventata del portiere in occasione di un corner.



26' - Gol annullato all'Italia: scambio Locatelli-Cutrone, il centrocampista ex Milan deposita in rete ma il gioco è fermo, perché l'attaccante era in offside.



23' - Cutrone si divora un altro gol davanti ad Aslanyan, calciandogli addosso dopo l'assist di Scamacca.



21' - Altra occasione stavolta per Cutrone: Aslanyan esce male, l'ex Milan prova il pallonetto ma sbaglia.



20' - GOL DELL'ITALIA, SCAMACCA! Zanellato apre per Sottil, che crossa nel centro dell'area: irrompe Scamacca che di testa anticipa il portiere armeno e deposita in gol. Italia in vantaggio.



18' - Ci prova Cutrone da fuori, palla controllata da Aslanyan.



10' - Anche l'Armenia pericolosa: ci prova Bichakhchyan da fuori, palla che esce.



7' - Altra occasione, stavolta per Zanellato: cross di Locatelli, un difensore armeno salva sulla linea.



3' - Che occasione per Sottil: lanciato sulla destra a tu per tu con il portiere armeno, conclude malamente a lato.



1' - Inizia il match.





Qualificazioni Euro Under 21. classifica Gruppo I:

Irlanda 10 (4), Italia 7 (3), Islanda 6 (3), Armenia 3 (4), Svezia 3 (2), Lussemburgo (4) 0.

Movsesyan

Dopo l’ottimo debutto l'si era persa in Irlanda, anche a causa dell'inferiorità numerica causata dall'espulsione dell'ex Juve Moise Kean, ma non sbaglia in Armenia, seppur rischiando: gli azzurrini di Paoloquest'oggi impegnati a Jerevan incontro i pari età, nella terza sfida del. In seguito alla rotonda vittoria contro il Lussemburgo e al punto ottenuto a Dublino, contro gli armeni serviva solo vincere: arrivano i tre punti contro gli uomini di Antonio Flores, che dopo due ko avevano trovato i primi tre punti del girone, proprio in casa contro Lussemburgo.- 20' Scamacca (I)Aslanyan; A. Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, Grigoryan; Harutyunyan (dall'80' Movsesyan), R. Mkrtchyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan (dal 72' Misakyan); Hovhannisyan.