Il pauroso conflitto ha rimandato le ultime partite di Israele, ma questa sera recupera una sfida contro la Svizzera, che viene disputata in Ungheria per gentile concessione del Pancho Stadium. Mai prima d'ora Israele si è qualificato alla fase finale della competizione, ma ottenere la prima vittoria ufficiale in assoluto contro la Svizzera (4 pareggi, 1 sconfitta) manterrà almeno il destino nelle proprie mani, con dietro l'angolo lo scontro decisivo contro la Romania capolista. La squadra ospite ha saltato solo una delle ultime cinque fasi finali degli Europei e si aspetta certamente di giocare nella prossima edizione in Germania. La Svizzera ha perso una sola delle ultime sette trasferte (4 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).