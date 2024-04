Qual. Europei donne, Italia-Olanda 2-0: tabellino, interviste e calendario

, travolti dalla qualità e dal coraggio delle Azzurre. Davanti agli oltre 4000 spettatori presenti al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza la squadra di Soncin dà spettacolo, non permettendo alle Oranje – considerate le grandi favorite del girone – di entrare in partita.Un capolavoro tecnico, tattico e mentale che certifica la crescita del gruppo e di tutto il movimento, come dimostrano i due gol: il primo arriva al 4’ con la splendida azione tutta giallorossa firmata da Giugliano e Giacinti, al suo ventiseiesimo centro in Nazionale, il secondo al 59’ sull’asse interista Cambiaghi-Bonfantini, brava a credere nell’errore del portiere avversario e, di fatto, a chiudere le ostilità.

– è stato fondamentale iniziare questo nuovo percorso con una prestazione del genere. Abbiamo giocato con attenzione in fase difensiva e siamo arrivate tante volte nell’area avversaria. Guardiamo al prossimo impegno con grande fiducia. Ringrazio Cosenza per l’accoglienza e siamo orgogliosi di aver acceso l’entusiasmo dei tifosi e delle tantissime bambine presenti allo stadio”.La testa della squadra, che stasera farà rientro a Coverciano, è già rivolta alla gara in programma martedì (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2) in casa della Finlandia, uscita con le ossa rotte dal derby scandinavo con la Norvegia (4-0 il risultato finale). La ‘banda’ Soncin volerà ad Helsinki per centrare il bis e inviare un chiaro segnale alle rivali. L’Italia c’è e vuole continuare a sognare.

ITALIA (4-3-3): Giuliani, Bartoli (dal 68’ Salvai), Lenzini, Linari, Boattin; Greggi (dal 57’ Galli), Giugliano, Caruso; Bonfantini (dal 68’ Bergamaschi), Giacinti (dall’81’ Beccari), Bonansea (dal 57’ Cambiaghi). A disp: Baldi, Schroffenegger, Di Guglielmo, Oliviero, Dragoni, Severini, Girelli. Ct: Andrea SoncinPAESI BASSI (4-3-3): Kop; Grant (dal 73’ Jansen), Jannsen, Dijkstra, Brugts; Kaptein, Spitse, Egurrola (dall’81’ Casparij); Pelova (dal 73’ Snoeijs), Beerenstein, van de Donk (dal 63’ Leuchter). A disp: de Jong, Lorsheyd, Wilms, Hendriks, van Dongen, Olislagers, Baijings, Nijstad. Ct: Andries Jonker

Arbitro: Ivana Martincic (CRO). Assistenti: Sanja Rođak Karšić (CRO) e Maja Petravić (CRO). Quarto ufficiale: Jelena Pejkovic (CRO)Note: ammonite Bartoli, Giuliani, Grant, SpitsePrima giornata (5 aprile): ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0Classifica: Norvegia e ITALIA 3, Paesi Bassi e Finlandia 0Seconda giornata (9 aprile): Ore 18.15 CET: Finlandia-ITALIA (Helsinki), Ore 20.45 CET: Paesi Bassi-Norvegia (Breda)Terza giornata (31 maggio, sedi e orari da definire): Norvegia-ITALIA, Paesi Bassi-Finlandia

Quarta giornata (4 giugno, sedi e orari da definire): ITALIA-Norvegia, Finlandia-Paesi BassiQuinta giornata (12 luglio, sedi e orari da definire): Paesi Bassi-ITALIA, Finlandia-NorvegiaSesta giornata (16 luglio, sedi e orari da definire): ITALIA-Finlandia, Norvegia-Paesi Bassi