Sempre nel Girone J domani scende in campo la Bosnia, contro l'Armenia. La forbice delle quote avvantaggia nettamente la nazionale di Pjanic e Dzeko, reduce da un'ottima figura in Uefa Nations League (è arrivata prima nel suo gruppo, conquistando la promozione nella lega superiore) nonché sempre vincente negli unici due scontri diretti con gli armeni: un altro successo è a 1,33, a 5,00 il segno «X», mentre il «2» sale fino a 9,00. Vista la buona tenuta difensiva della Bosnia (una sola rete subita nelle ultime cinque) anche questo incontro sembra orientato all'«1+NoGoal» esito valutato 1,95. Probabilissima, invece, una rete di Edin Dzeko, che in Nations League ne ha realizzate tre: il gol del romanista vale 1,80.