Esordio morbido per l'Italia nel girone di qualificazione a Euro 2020. Dopo la buona prova offerta nella Uefa Nations League, la Nazionale allenata da Roberto Mancini se la vedrà domani sera a Udine contro la Finlandia, nel Gruppo J assieme agli azzurri. Il divario tecnico con la squadra di Markku Kanerva traspare nettamente anche dall'analisi dei precedenti: in 12 incontri si registrano 11 vittorie azzurre e un pareggio. L'analisi dei trader SNAI tiene logicamente in conto anche questo elemento ed è nettamente sbilanciata a favore dell'Italia. Il segno «1» vola basso, a 1,30, il secondo pareggio a bilancio pagherebbe cinque volte la posta, mentre si gioca a 12 il clamoroso colpo finlandese alla Dacia Arena. Nelle 12 sfide contro l'Italia, la Finlandia ha segnato appena quattro reti: probabile che possa incontrare difficoltà ad andare in gol anche domani sera, l'«1+NoGoal», la scommessa sulla vittoria dell'Italia senza subire reti, vale 1,67.