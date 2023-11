Di seguito le formazioni ufficiali di Svezia-Italia, gara di qualificazione agli Europei Under 19. Si scende in campo alle 18:



SVEZIA (4-4-2): Bishesari; Skogmar, Axede, Cardaklija, Zetterstrom; Madjed, Dahbo, Sandberg, Stroud; De Oliveira, Ayari. A disp. Sidklev, Karlsson, Makolli, Nije, Perez, Rapp, Tannor.



ITALIA (4-3-1-2): Magro; Palestra, Amey, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Vacca. A disp. Marin, Anghele, Cisse, Comuzzo, Corradi, Magni, Mannini, Ripani, Romano. All. Corradi.