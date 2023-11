L'Eritrea ha deciso ufficialmente di ritirarsi dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, a meno di due settimane dall'esordio L'annuncio è stato dato dalla Federazione; la squadra avrebbe dovuto affrontare Marocco e Congo nelle prime due partite del girone ma non si presenterà. Le autorità abbiano paura che alcuni giocatori scappino e chiedano asilo politico altrove, come era già successo nel 2015 e nel 2019. L'ultima volta che l'Eritrea ha giocato una partita ufficiale è stata nel settembre 2019, quando ha perso 2-0 contro la Namibia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022. Con il ritiro dell'Eritrea, il Gruppo E sarà composto da sole cinque squadre: Zambia, Marocco, Congo, Niger e Tanzania.