Tre gol e tre punti per l'Argentina, che espugna il campo della Bolivia (ultima a zero punti) grazie alle reti di Enzo Fernandez, Tagliafico e Nico Gonzalez della Fiorentina. L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez è entrato a 5 minuti dal novantesimo. Messi e compagni sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate nel girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026 così come il Brasile, che vince in Perù con un gol di Marquinhos al novantesimo.



A quota 4 punti c'è la Colombia, che pareggia 0-0 in Cile. Alexis Sanchez ha giocato tutta la partita, invece l'altro interista Cuadrado è rimasto in panchina. L'Uruguay di Bielsa viene sconfitto in rimonta sul campo dell'Ecuador, lanciato dalla doppietta di Felix Torres e "salito" a zero visti i 3 punti di penalizzazione in classifica. Successo di misura anche per il Venezuela, che batte il Paraguay grazie a un rigore di Rondon al 93°.