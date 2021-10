Come sempre sarà lotta fino all’ultima partita nelle qualificazioni mondiali sudamericane con l’eccezione di Brasile e Argentina, duo di testa quasi al sicuro da ogni tipo d’insidia. Nel big match della giornata, proprio i verdeoro in testa alla classifica ospitano un Uruguay in piena lotta per un posto al mondiale senza passare per lo spareggio. Per i betting analyst Neymar e compagni partono favoriti in quota a 1,50 contro il 6,40 della “Celeste”. Il segno «X» vale invece 4,10 volte la posta. Si prospetta una partita molto tattica con le difese protagoniste e per questo motivo il No Goal, a 1,61, parte molto avanti rispetto al Goal proposto a 2,28. Favori del pronostico anche per l’Argentina padrona di casa che ospita un Perù facente parte di un gruppone alla ricerca di una disperata rimonta. La vittoria dell’Albiceleste si gioca a 1,26 mentre sale a 5,50 l’opzione pareggio con il difficile colpaccio peruviano, guidato in attacco da Gianluca Lapadula, in quota a 10. Compito sicuramente più arduo per la Colombia, chiamata a rimontare in classifica su un Ecuador vera sorpresa delle prime undici partite. Un importante successo per Cuadrado e compagni è proposto a 1,65 con il pari a 3,65 volte la posta mentre il «2» ecuadoregno si gioca a 5,40.