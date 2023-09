Buona la prima per Argentina e Colombia, che battono di misura Ecuador e Venezuela nella prima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Curiosità: i gol sono arrivati appena dopo le sostituzioni di due calciatori dell'Inter: Cuadrado e Lautaro. Le reti portano le firme di Rafael Borre e di Lionel Messi, a segno con un magistrale calcio di punizione. Nell'altra partita il Perù, in dieci uomini per tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Advincula (doppia ammonizione) strappa lo 0-0 in Paraguay. Nella notte italiana si giocano Uruguay-Cile e Brasile-Bolivia.