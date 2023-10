Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la terza giornata nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Con Messi partito dalla panchina, la fascia di capitano è andata al difensore Otamendi, autore del gol della vittoria di misura sul Paraguay per i campioni del mondo in carica dall'Argentina, da sola in testa a punteggio pieno. Infatti il Brasile è stato frenato sul pareggio in casa dal Venezuela, con Bello che a 5 minuti dal novantesimo ha risposto all'iniziale vantaggio dei verdeoro con il difensore Gabriel.



Gli attaccanti dell'Inter, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez hanno giocato tutte le rispettive partite senza trovare la via della rete. Entrambi hanno vinto in casa, il Cile contro il Perù.

La Colombia pareggia con l'Uruguay ed è terza in classifica. Anche grazie al primo gol del giovanissimo Kendry Paez (classe 2007 già prenotato dal Chelsea), l'Ecuador (che ha 3 punti di penalizzazione in classifica) espugna il campo della Bolivia, ultima ancora inchiodata a quota zero.