Giornata di qualificazioni sudamericane per Qatar 2022 nella notte italiana. Il Brasile vince 1-0 contro la Colombia, grazie a un gol di Lucas Paquetà, e vola al Mondiale aritmeticamente, in attesa della supersfida di settimana prossima contro l’Argentina. Il Cile Di Sanchez e Vidal, titolari insieme al bolognese Medel, vince 1-0 contro il Paraguay dell’ex Milan Gustavo Gomez, rilanciandosi in classifica e prendendosi il quarto posto, in attesa dell’Uruguay in campo stanotte contro l’Argentina.



Vince anche il Perù, sempre per 1-0, contro la Bolivia, grazie a un gol da opportunista di Gianluca Lapadula, che realizza la sua prima rete nelle qualificazioni Mondiali con la maglia della Blanquirroja. Ancora tutto possibile per l’attaccante del Benevento e compagni, in quanto la possibilità di andare al Mondiale dista solamente 2 punti. Bene anche L'Ecuador, che sconfigge 1-0, con Hincapie-gol, il Venezuela, portandosi al terzo posto in classifica.