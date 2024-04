Quali e quante squadre giocano il Playout di Serie B: il posto in classifica che porta allo spareggio salvezza

Ancora... di salvezza. È proprio il caso di dirlo. Iloffre la chance di aggrapparsi ad un'ultima speranza per evitare la retrocessione in C.Un discorso che vale per le squadre che dalla coda della classifica riescono ad acciuffare la zona spareggio, ma non di certo per chi crolla nel momento cruciale e si ritrova a dover fare i conti con una pericolosa lotta per evitare la discesa nel baratro.Ilche prevede la disputa dello spareggio.Le squadre che giocano il Playout di Serie B sono quelle che finiscono il campionato appena sopra agli ultimi tre posti della classifica: queste, invece, retrocedono direttamente in Serie C.

, le quali sono chiamate ad evitare la retrocessione in C attraverso lo spareggio salvezza.Le squadre che si ritrovano a giocare il Playout di Serie B sono quelle che concludono la stagione regolare, dunqueIl Playout di Serie B non si gioca se la quintultima (che si salverebbe automaticamente) chiude il campionato consulla quartultima (che invece retrocederebbe in C insieme alle ultime 3 della classifica).