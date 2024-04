Quali e quante squadre vanno ai Playoff di Serie B: il posto in classifica per giocarli

, per chi sogna la promozione diretta, rischiano di trasformarsi in un boomerang. Se da un lato le squadre in corsa per le prime due posizioni della classifica, ritrovandosi a giocarli, potrebbero accusare un contraccolpo psicologico dovuto alla delusione per non essere volati in A dalla porta principale, dall'altro esiste la possibilità di rifarsi e fare 'bingo'.Affrontare l'appendice stagionale non è mai semplice, visto che parliamo di un mini-torneo in programma dopo la fine del campionato al culmine di un'annata lunga e faticosa e coi primi caldi che iniziano a farsi sentire.

MaVediamo a chebisogna arrivare per potervi partecipare.I Playoff di Serie B includono la presenza delle squadre che chiudono il campionato regolare alle spalle delle due formazioni che ottengono la promozione diretta in Serie A, ossia la prima e la seconda. Le altre subito dietro, si giocano l'ultimo 'posto al sole' nella poule di fine stagione.: 4 di esse disputano il turno preliminare, mentre le altre 2 entrano in gioco dalle semifinali.

Per giocare i Playoff di Serie B occorre chiudere il campionato: terza e quarta si qualificano di diritto per le semifinali, mentre le squadre che concludono la stagione regolare dalla quinta all'ottava posizione disputano il turno preliminare.Se la terza in classifica termina il campionatosulla quarta, viene promossa direttamente in A e i Playoff di Serie B non si giocano.