Quali squadre ha allenato De Rossi prima della Roma

Il sogno di Daniele De Rossi di allenare la Roma si è avverato. I Friedklin hanno esaudito il suo desiderio puntando su di lui per la seconda parte di stagione dopo l’esonero di Mourinho. 40 anni compiti a luglio, per l’ex centrocampista giallorosso è la seconda esperienza da allenatore.



DE ROSSI ALLA SPAL - Prima della Roma infatti aveva allenato la Spal in Serie B. Nell’ottobre 2022 il presidente Tacopina lo chiama per sostituire Venturato che nelle prime otto giornate aveva totalizzato 9 punti. De Rossi rimane in panchina per 17, fino a metà febbraio quando viene sostituito da Oddo. Nella sua esperienza alla Spal ha avuto una media di 0,88 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, più il ko in Coppa Italia col Genoa.



DE ROSSI NELLO STAFF DI MANCINI - Prima e dopo l’esperienza alla Spal De Rossi è stato collaboratore di Mancini nello staff della Nazionale, facendo parte del gruppo che nel 2020 ha vinto l’Europeo.