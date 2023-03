Un solo obiettivo: Euro 2024. Il percorso verso i prossimi Europei proseguirà anche nella giornata odierna dopo la vittoria della Spagna di ieri sera (3-0 alla Norvegia) e il pareggio tra Croazia e Galles (1-1 il finale). In programma ci sono otto match: occhi puntati sull'Italia ma non solo.



Gli azzurri di Mancini sono chiamati a non sbagliare a Malta nello stesso girone dell'Inghilterra che sfiderà l'Ucraina in casa. Alle 20,45 sarà pure il turno del Portogallo di Ronaldo (a segno con una doppietta al Liechtenstein tre giorni fa) che farà visita al Lussemburgo, mentre ad aprire il programma (ore 15) sarà la sfida tra Kazakistan e Danimarca, quest'ultima capace di superare 3-1 la Finlandia all'esordio nel percorso delle qualificazioni.