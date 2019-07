Questa sono andati è andato in scena il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League; tra i risultati più sorprendenti l'eliminazione del PSV, protagonista del girone dell'Inter nella passata edizione. Nessun problema invece per Dinamo Zagabria e Olympiacos, che hanno superato Saburtalo e Viktoria Plzen.



KO A SORPRESA - Ovviamente il risultato più sorprendente è quello dell'eliminazione del PSV, sconfitto per 2-1 dal Basilea dopo il successo per 3-2 per gli olandesi all'andata. Decisivi i gol in trasferta, quindi, con Lozano e compagni costretti a lasciare la Champions. Il messicano ha giocato buona parte della gara senza incidere e torna prepotentemente di moda in chiave Napoli.



RISULTATI - Ecco tutti i risultati della serata di Champions: Kalju-CELTIC 0-2 (andata 0-5); Maccabi Tel Aviv-CLUJ 2-2 (0-1); BASILEA-Psv 2-1 (2-3); DINAMO ZAGABRIA-Saburtale 3-0 (2-0); Valletta-FERENCVAROS 1-1 (1-3); OLYMPIACOS-Viktoria Plzen 4-0 (0-0).