Sono state tre le partite della serata valide per il turno di andata dell'ultimo turno di qualificazione alla prossima Champions League. In campo Dinamo Zagabria-Rosenborg, Olympiakos-Krasnodar e Young Boys-Stella Rossa.



RISULTATI - Il club croato ha avuto ragione del Rosenborg grazie alle reti di Petkovic e Orsic, che hanno messo in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno. Molto di più ha fatto l'Olympiakos, che grazie alla doppietta di Randjelovic e alle reti di Guerrero e Podence ha calato il poker tra le mura amiche contro il Krasnodar. 2-2 che rimanda il verdetto di una settimana invece tra Young Boys, avversari della Juventus nella passata edizione, e Stella Rossa, presente nel girone del Napoli un anno fa. In rete Assale e Hoarau per gli svizzeri, Degenek e Garcia per i serbi.