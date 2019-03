La Polonia prova a uscire dalla lunga fase calante in cui è stata risucchiata: subito fuori al mondiale, retrocessa in seconda fascia in Uefa Nations League e senza vittorie da sei turni. Non sarà facile per gli uomini di Jerzy Brzeczek ripartire nella gara di stasera, in trasferta contro l'Austria, valida per il primo turno del girone di qualificazione a Euro 2020. Il periodo no dei biancorossi pesa sulle quote, tant'è che il tabellone 888sport.it dà la Polonia come sfavorita per il match di Vienna: il «2» viaggia a 3,20, nonostante i precedenti siano a favore dei polacchi, vincenti in due delle ultime tre. L'ultima sfida è finita in pareggio, un'altra «X» viaggia a 3,30 mentre il successo dell'Austria (che manca dal 1994) è dato a 2,35. Tutti finiti in Goal gli ultimi cinque scontri diretti: un'altra gara con entrambe le formazioni a segno vale 1,97