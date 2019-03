Il 2018 si è chiuso con la pesante sconfitta in Svizzera, che è costata l’accesso alle Final Four di Nations League. Il Belgio riparte dalle qualificazioni a Euro 2020, per betting analyst un’ottima occasione per tornare in alto dopo il terzo posto ai Mondiali dello scorso anno. Di fronte, nella partita di domani a Bruxelles, ci sarà la Russia, contro cui i Diavoli Rossi non hanno mai perso nei cinque precedenti disputati. Un bilancio che nelle quote Snai piazza la Nazionale di Martinez a 1,30, in netto vantaggio sia sul pareggio (5,25), sia sul segno «2» (8,75). Nelle scommesse sui marcatori il grande protagonista stavolta è Romelu Lukaku, il più in forma dei suoi: dopo i sei gol messi a segno nelle ultime quattro partite con il Manchester United, il gol contro la Russia, riferisce Agipronews, è offerto a 1,70, davanti a Eden Hazard (2,25) e Dries Mertens (2,60). In attesa dei riscontri sul campo, il Belgio domina anche sul tabellone del vincente gruppo I: la leadership vale appena 1,20, ancora una volta davanti ai russi, secondi a 4,75. Per la Scozia, terza, si arriva già a 13,00, mentre le quote di Cipro, Kazakistan e San Marino vanno da 100 a 1.500 volte la posta