Partenza facile per l'Inghilterra nel Girone A di qualificazione a Euro 2020. Domani sera, a Wembley, Kane & C. affronteranno la Repubblica Ceca. Entrambe le formazioni vengono da un buon periodo: tre vittorie di fila per gli inglesi, due per i cechi, ma nell'analisi della partita effettuata da Microgame pesano più i successi della squadra di Southgate, data come ampiamente favorita a 1,28. Per il blitz della Repubblica Ceca si sale invece a 12,00. Vale 5,00 il pareggio, risultato con cui è terminato l'ultimo scontro diretto, l'amichevole dell'agosto 2008. Allora finì con un 2-2, risultato oggi proposto a 40 volte la scommessa. Quanto ai possibili goleador dell'incontro, da una parte spicca Harry Kane, nettamente il più probabile a 1,68, dall'altra c'è il romanista Patrick Schick, su cui però si punta a 4,75.