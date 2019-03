Norvegia a caccia del riscatto nel secondo turno del Girone F di qualificazione a Euro 2020. La squadra allenata da Lars Lagerbäck, dopo il ko contro la Spagna, affronta la Svezia, che invece naviga a tre punti dopo aver superato la Romania. Il fattore campo fa propendere gli analisti Microgame verso un successo della Norvegia: l'«1» che vale l'aggancio in classifica si gioca a 2,50. Per la cronaca, l'ultimo successo norvegese risale al 2004, allora finì 3-0, risultato che replicato domani pagherebbe 25 volte la scommessa. È terminato invece in pareggio l'ultimo scontro diretto, nel 2017: un'altra «X» vale 3,10, lo stesso risultato di allora (1-1) è valutato 5,75. Leggermente sfavorita, quindi, la Svezia: il successo che manderebbe i gialloblu a punteggio pieno è dato a 2,90.