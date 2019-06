Dopo le prime partite del terzo turno dei gironi, continua il programma delle qualificazioni a Euro 2020 con quelle del quarto turno. Si parte alle 16 con il Gruppo I, che vede di fronte Kazakistan e San Marino, le due ultime classificate del girone. Alle 20.45 il Belgio capolista di Mertens e Castagne riceve la Scozia, distante solo tre punti, mentre l'altra inseguitrice, la Russia, ospita Cipro allo stesso orario.



Alle 18 scende invece in campo il Gruppo E: la Slovacchia va sul campo del fanalino di coda Azerbaigian per non perdere troppo terreno dalle prime, mentre alle 20.45 la capolista Ungheria riceve il Galles, che deve inseguire dopo la sconfitta in Croazia.



Alle 20.45 tocca al Gruppo H: l'Albania di Edy Reja, sconfitta all'esordio, deve assolutamente battere in casa la Moldavia per sperare nella qualificazione; la Francia, seconda dopo il brutto stop in terra turca, dovrebbe avere vita molto facile sul campo di Andorra, mentre l'Islanda ospita la Turchia, prima a quota 9, dopo le polemiche degli scorsi giorni, in un match decisivo per capire chi potrà contrastare i francesi.



Sempre 20.45 per il Gruppo C: la capolista Irlanda del Nord, a quota 9 punti, è ospite della Bielorussia ultima con 0. La Germania deve inseguire nell'impegno casalingo contro l'Estonia, mentre riposa l'Olanda.



Chiude il Gruppo J, alle 20.45: l'Italia riceve la Bosnia per andare in fuga, Grecia e Finlandia provano l'inseguimento rispettivamente contro Armenia in casa e Liechtenstein in trasferta.