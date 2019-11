Ripartono le Qualificazioni a Euro 2020, nazionali in campo per la nona e penultima giornata, con sette partite in programma in questo giovedì.



Si parte alle 18 con Turchia-Islanda, rispettivamente prima e terza del girone H: ai padroni di casa basta un punto per blindare la qualificazioni, in caso di successo anche la Francia passerebbe il turno ancor prima di scendere in campo.



Proprio la Francia gioca alle 20.45 contro la Moldavia, ultima del girone H, mentre chiudono il gruppo Albania e Andorra.



Fari puntati anche sul girone B, quello del Portogallo impegnato con la Lituania: la Serbia ospita il Lussemburgo per provare a scavalcare i lusitani al secondo posto del gruppo.



Chiude infine il programma il girone A: l'Inghilterra capolista affronta il Montenegro, mentre è scontro diretto tra Repubblica Ceca e Kosovo.