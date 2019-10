Altra serata di verdetti per quanto riguarda il prossimo Europeo: torna e prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020.



In campo il Gruppo A: alle 20.45 l'Inghilterra, reduce dal ko contro la Repubblica Ceca che oggi riposa, va in Bulgaria per difendere la prima posizione, attualmente condivisa proprio con i cechi. Allo stesso orario il Kosovo invece riceve il Montenegro, ultimo e già eliminato, per credere nella qualificazione che con una vittoria sarebbe distante un solo punto.



Tocca poi al Gruppo B: l'Ucraina di Shevchenko riceve alle 20.45 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, alla ricerca del 700esimo gol in carriera, per blindare definitivamente il primo posto dopo cinque vittorie e un pari, mentre i lusitani con i tre punti si porterebbero a -2 proprio dagli ucraini e metterebbero al riparo il secondo posto. Spera la Serbia, che deve assolutamente vincere in Lituania per credere ancora nella qualificazione.



Chiude il Gruppo H: alle 20.45 Francia e Turchia si affrontano per stabilire la prima forza del girone, appaiate a 18 punti, in un match ad alto rischio che potrebbe avere anche risvolti politici, visto la situazione in Siria e i 30mila turchi attesi allo stadio. Alla stessa ora, insegue con poche speranze ormai l'Islanda, impegnata contro il fanalino di coda Andorra, mentre l'Albania vuole riscattare la sconfitta in territorio turco nel match in Moldavia.