Dopo un mese di campionati e coppe, torna e prosegue con le prime partite il programma delle qualificazioni a Euro 2020.



Apre alle 16 il Gruppo I con la sfida tra Kazakistan e Cipro, due squadre che vedono ormai distante otto punti la qualificazione ma che si giocano la terza piazza, appaiate a quota 7. In serata, alle 20.45, il Belgio capolista di Romelu Lukaku riceve San Marino, ancora a zero punti, mentre la Russia seconda di tre punti ospita la Scozia penultima e reduce da tre ko di fila.



Alle 18 tocca al Gruppo C: riposa la Germania capolista, Bielorussia ed Estonia si giocano l'ultimo posto. Alle 20.45 invece a Rotterdam va in scena una sfida cruciale in chiave qualificazione, quella tra l'Olanda terza a 9 punti con 4 partite disputate e l'Irlanda del Nord seconda con 12 punti e 5 partite disputate.



Alle 20.45 in campo anche il Gruppo E, il più equilibrato: la Croazia, prima a 10, ospita l'Ungheria, che insegue a 9. La Slovacchia, anch'essa a 9, riceve il Galles a quota 6, mentre riposa il fanalino di coda Azerbaigian.



Chiude, sempre alle 20.45, il Gruppo G, anch'esso equilibratissimo: la Polonia capolista di Krszysztof Piatek va sul campo della Lettonia ultima per difendere il primo posto, mentre la Slovenia seconda è ospite della Macedonia del Nord, che vincendo può raggiungerla. L'Austria terza riceve Israele, che vincendo la scavalcherebbe.