Dopo le partite degli scorsi giorni, continuano oggi con dieci gare le qualificazioni a Euro 2020.



Apre alle 18 il Gruppo E, con la Croazia capolista a pari dell'Ungheria che va in Azerbaigian sul campo dell'ultima in classifica, con zero vittorie in quattro gare, con l'obiettivo di rimanere in vetta. Alle 20.45 invece gli ungheresi ricevono la Slovacchia di Skriniar e Hamsik, reduce dallo 0-4 casalingo contro i croati e assolutamente bisognosa dei tre punti in trasferta se vuole riaprire il gruppo e appaiare in classifica i padroni di casa.



Scende in campo alle 20.45 invece il Gruppo C: l'Olanda, dopo l'inattesa vittoria in Germania che ha riaperto i giochi, deve assolutamente confermarsi in Estonia per rimanere aggrappata alle due squadre in testa, che si affrontano nello scontro diretto. A Belfast alla stessa ora infatti l'Irlanda del Nord ospita proprio i tedeschi di Loew, che devono assolutamente centrare i tre punti per riscattarsi e agganciare in testa proprio gli irlandesi, che però hanno fin qui totalizzato quattro vittorie in quattro partite.



Tocca alle 20.45 anche al Gruppo G: la Polonia del milanista Krzystof Piatek, in crisi di reti, riceve l'Austria dell'interista Valentino Lazaro, nella sfida tra le prime due del raggruppamento, distanziate di tre punti. Quella della stessa ora tra Slovenia e Israele, appaiate al terzo posto a quota 8, è la sfida per capire chi potrà insidiare le due in testa. Chiude il match tra le ultime due: la Lettonia, ancora a 0 punti, cerca le prime gioie in casa contro la Macedonia del Nord, all'ultima chiamata.



Chiude il Gruppo I: il Belgio capolista di Romelu Lukaku e Dries Mertens è impegnato nella difficile trasferta in Scozia, alle 20.45 ad Hampden Park, contro una squadra che se vuole avere ancora speranze di qualificazione non può più sbagliare. La Russia insegue e nel contempo deve difendere il secondo posto in casa nella sfida al Kazakistan, mentre San Marino riceve Cipro nella sfida tra due squadre che ormai non hanno più niente da chiedere.