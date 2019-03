Prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020 con le ultime partite del secondo turno dei gironi. Si parte alle 18 con il gruppo J, quello dell'Italia: sfida tra Armenia e Finlandia, entrambe reduci da sconfitta rispettivamente contro Bosnia e Italia.



Alle 20.45, mentre l'Italia ospita il Liechtenstein a Parma, proprio la Bosnia se la vede contro la Grecia: tre punti per le due formazioni, obiettivo restare a punteggio pieno.



Si prosegue con il gruppo D: dopo il successo con la Georgia, la Svizzera ospita la Danimarca, al suo esordio in queste qualificazioni; Irlanda che cerca proprio contro la Georgia il suo secondo successo (riposa Gibilterra).



Nel gruppo F Malta vuole continuare a stupire: dopo la vittoria contro le Far Oer (arrivata a seguito di un'attesa lunga 12 anni, 30 partite), ora affronta la Spagna, che prosegue nella sua sfida a distanza con la Svezia, impegnata in Norvegia. Chiude il girone il match tra Romania e Far Oer.