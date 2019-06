Dopo due mesi e mezzo, torna e prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020 con le prime partite del terzo turno dei gironi. Si parte alle 15 con il Gruppo E, che vede di fronte la Croazia e il Galles, due delle favorite per la vittoria finale del gruppo; Alle 18 invece si affrontano Azerbaigian e Ungheria.



Alle 15 in campo anche il Gruppo H con la sfida tra Islanda e Albania, che sperano di poter impensierire Turchia e Francia, finora a punteggio pieno e avversarie alle 20.45 a Konya. Chiude lo scontro tra i due fanalini di coda, Moldavia e Andorra.



Alle 18 scende in campo anche il Gruppo J, quello che vede in serata alle 20.45 impegnata l'Italia capolista sul campo della temibile Grecia: nella sfida tra deluse l'Armenia riceve il Liechtenstein, mentre alla stessa ora la Finlandia riceve la Bosnia Erzegovina, per provare l'inseguimento agli Azzurri.



In campo alle 18 anche il Gruppo C: l'Irlanda del Nord capolista con due vittorie va in Estonia, così come alle 20.45 la Germania va sul campo della Bielorussia ultima. Non gioca l'Olanda, impegnata in Nations League.



Chiude il Gruppo I: alle 18 la Russia riceve San Marino, alle 20.45 il Belgio capolista ospita il Kazakistan. mentre la Scozia aspetta Cipro.