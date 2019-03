Inizia il cammino verso Euro 2020. Al via le qualificazioni agli Europei che si svolgeranno in 12 città europee, con partita inaugurale allo stadio Olimpico di Roma (12 giugno 2020) e semifinali e finale al Wembley Stadium di Londra (12 luglio).



Dieci partite in programma in questo giovedì, si parte alle 16 con la sfida tra Kazakistan e Scozia valida per il gruppo I. Stesso girone di di Cipro-San Marino alle 18.30 e del Belgio: alle 20.45 Hazard, Mertens e compagni affrontano la Russia in un match già chiave per la testa del gruppo.



Sempre alle 20.45 si disputano gli altri incontri: nel gruppo C, quello della Germania, occhi sulla sfida tra Olanda e Bielorussia, con Irlanda del Nord ed Estonia a giocarsi l'altro match.



Nel girone E la Croazia, finalista mondiale, inaugura il suo percorso contro l'Azerbaigian, mentre la Slovacchia ospita l'Ungheria (riposa il Galles).



Impegnato tutto il gruppo G: big match tra Austria e Polonia all'Ernst Happel Stadion di Vienna, trasferta in Israele per la Slovenia mentre la Macedonia de Nord se la vede con la Lettonia.